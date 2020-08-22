Gökhan Gönül: 'Çok ağır bir programımız var'

Yeni sezon çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren ve ikinci hazırlık maçında Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Gökhan Gönül, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"AĞIR BİR KAMP PROGRAMIMIZ VAR"



Yaptıkları antrenmanların ağırlığını vurgulayan Gökhan Gönül, "Ağır bir kamp programımız var. Tabi normal sezonda daha dinlenip maçlara hazırlanıyoruz. Böyle dönemlerde daha çok hocanın denemek istediği sistemlerde çalışıyoruz. Bugün ilk yarı biraz daha farklı, ikinci yarı başka bir sistemle oynadık. Birçok oyuncu tabi yorgun ama önemli olan neleri eksik yapıyoruz, neleri yapmalıyız, ne gibi eksiklerimiz var bunları görmeye çalışıyoruz. Tabii ki Fenerbahçe nerede olursa olsun kazanması gerekir. En azından hoca ilk yarı başka bir sistemde neleri eksik yaptığımızın notlarını almıştır muhtemelen. Sezona güçlü girmek için her gün antrenmanları ağır yapmaya devam edeceğiz. Bir hazırlık maçımız daha var, devam edeceğiz yolumuza." diye konuştu.



"UZUN SÜREDİR OYNANMAMIŞTIR"



Takımın sahaya farklı bir dizilişle sahaya çıkmasıyla ilgili sorulan soruya tecrübeli futbolcu, "Uzun süredir burada kimsenin 3-5-2 oynadığını düşünmüyorum. Bu sisteme biraz daha çalışmamız gerekiyor, hoca da zaten bunu söylüyor." şeklinde cevap verdi.



