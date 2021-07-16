Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile anlaştı!

Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2021 13:48
Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Büyük bir sürpriz olmazsa kısa bir süre içerisinde Rize'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atacak olan Gökhan Gönül ardından da Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.