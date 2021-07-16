Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.



Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.



Büyük bir sürpriz olmazsa kısa bir süre içerisinde Rize'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atacak olan Gökhan Gönül ardından da Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.



Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.







