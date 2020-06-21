Gökhan Gönül bıraktığı yerden devam ediyor

Gökhan Gönül, Denizlispor deplasmanındaki korner organizasyonunda yaptığı kafa vuruşuyla, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirerek rahatlatmayı başardı.



Golün dışında da hem savunmada hem de ofansta müthiş bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, yaşına rağmen hâlâ mevkisinin en önemli isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş forması ile 24 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki sağ bek bu maçlarda takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



