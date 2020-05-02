Gökhan Gönül: "Beşiktaş ile para konuşmam"

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül, kariyerini siyah-beyazlı forma altında son vermek istiyor.

Haber; Sporx.com
Gökhan Gönül: 'Beşiktaş ile para konuşmam'
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02 Mayıs 2020 12:31
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül, kariyerine siyah-beyazlı forma altında son vermek istiyor. Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro alan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme görüşmelere başlamak için sezon sonunu bekliyor.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile masaya oturacak olan Gökhan Gönül 1 yıl daha futbol oynayarak kariyerine noktaya koymayı planlıyor ve bu doğrultuda da siyah-beyazlı yönetim ile görüşecek.

Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro alan ve yeni sözleşme için maaşını 1 milyon euro seviyesine kadar düşürmeye razı olabileceğinin sinyallerini veren Gökhan, "Beşiktaş ile asla para konuşmam, kariyerime Beşiktaş forması altında son vermek istiyorum" dedi.

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