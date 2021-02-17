Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'deki ikinci kariyerine çok iyi başlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, peş peşe yaşadığı sakatlıklarla birlikte önce formunu, ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.



Sarı-lacivertli takımın tecrübeli isimlerinden Gökhan, bunun kendisi için sorun olmadığını söyleyerek, "Önemli olan takımın başarısı, kazanması. Her bölgede rekabetin yüksek olduğu bir kadromuz var. Bana görev düştüğünde, elimden gelenin en iyisini yapmak için her zaman hazır bir şekilde bekliyorum" dedi.



