Gökhan Gönül: "Benim için sorun yok"

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki futbolcusu Gökhan Gönül, yedek kalmayı sorun etmediğini açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gökhan Gönül: 'Benim için sorun yok'
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17 Şubat 2021 09:33
Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'deki ikinci kariyerine çok iyi başlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, peş peşe yaşadığı sakatlıklarla birlikte önce formunu, ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli isimlerinden Gökhan, bunun kendisi için sorun olmadığını söyleyerek, "Önemli olan takımın başarısı, kazanması. Her bölgede rekabetin yüksek olduğu bir kadromuz var. Bana görev düştüğünde, elimden gelenin en iyisini yapmak için her zaman hazır bir şekilde bekliyorum" dedi.



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