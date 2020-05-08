Gökhan Gönül adım adım Fenerbahçe'ye!

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe takip ediyor.

Haber; Milliyet
Gökhan Gönül adım adım Fenerbahçe'ye!
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08 Mayıs 2020 07:35
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde esas isim Gökhan Gönül oldu. Beşiktaş'la sözleşmesi biten tecrübeli sağ bek, eski takımı Fenerbahçe'nin de takibinde yer alıyor. 4 yıl önce 2016'da da benzer bir süreç yaşanmış, o dönem sarı-lacivertliler ile sözleşmesi biten Gökhan, Beşiktaş'a geçmişti.

Şimdiyse siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin izlediği bir isim oldu. İki kulüp de deneyimli yıldızı istiyor ve 1+1 yıl sözleşme düşünüyor.

OLUMLU BİR ORTAM

Fenerbahçe'de 2007-16 yılları arasında oynayan ve kaptanlık yapan Gökhan Gönül için olumlu bir ortam var. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi önemli isimler eski oyuncularına sıcak bakarken, tecrübeli futbolcunun ayrılmasına karşın takındığı olumlu tavır ve Fenerbahçe'ye saygısını hiç yitirmemesi örnek gösterildi.

Taraftarların nezdinde ise bir kısım pozitif görüş sunarken, bir diğer kısım 4 yıl önce ezeli rakiplerine gitmesini kabul etmiyor.

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