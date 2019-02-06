Spor Toto Süper Lig'de 9 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, bu maçı da kazanmak istediklerini söyledi.Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıya çok güzel başladıklarını belirtti.İlk yarıyı çok düşük puanla tamamladıklarını ifade eden Gökhandedi.Gökhan, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarının altını çizerek,değerlendirmesinde bulundu.Çaykur Rizesporlu kaleci, performansına ilişkin ise şunları kaydetti: