Gökhan Akkan iddialı; 'F.Bahçe'yi iyi çalıştık'

MKEmilli kalecisiSpor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarınkarşısında 3 puan almak istediklerini söyledi.Transferin son günü Çaykur Rizespor'dan kiralanan 27 yaşındaki kaleci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Gökhan,dedi.Ligin en golcü takımına karşı oynayacaklarını da hatırlatan sarı-lacivertli kaleci,diye konuştu.Gökhan Akkan, birçok teklife rağmen MKE Ankaragücü'ne gelerek yuvasına döndüğünü dile getirdi.Altyapısından yetiştiği MKE Ankaragücü'ne dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Gökhan,ifadelerini kullandı.A Milli Futbol Takımı'na tekrar çağrılmak için elinden geleni yağacağını vurgulayan Gökhan,diyerek sözlerini tamamladı.