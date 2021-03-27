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Gökhan Akkan: "Gruptan lider çıkmayı istiyoruz"

A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelirken,Gökhan Akkan açıklamalarda bulundu

Gökhan Akkan: 'Gruptan lider çıkmayı istiyoruz'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya geldi. Milli futbolcu Gökhan Akkan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Gökhan Akkan da Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım aday kadrosunda yer almak istediğinin altını çizerek, "Burada olmak bizim için mutluluk. Çok iyi bir milli takımımız var. İnşallah geniş kadro sonunda da kadroda bulunup Avrupa Şampiyonası'nda takımımızla birlikte olmak istiyoruz. Bu iyi takımın içerisinde iyi şeyler başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Gökhan, İtalya, İsviçre ve Galler ile zorlu bir grupta mücadele edeceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gruba baktığımız zaman rakiplerimiz zorlu ama daha önce oynadığımız büyük maçlarda, ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar iyi olabileceğimizi zaten gösterdik. Zorlu maçları sevdiğimizi de gösterdik. İnşallah aynı şekilde, aynı konsantrasyonla oynayıp, gruptan lider çıkmayı istiyoruz."

Gökhan Akkan son olarak, "Gelecek sezon da Çaykur Rizespor forması giyecek misin?" sorusuna ise, "Rizespor'la 1 sene daha sözleşmem var. Zaman ne getirir bilemiyorum." yanıtını verdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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