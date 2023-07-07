Gökdeniz Karadeniz yeniden Rusya'da!

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca formasını giydiği Rubin Kazan'a geri döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Gökdeniz Karadeniz yeniden Rusya'da!
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07 Temmuz 2023 17:23
Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, daha önce kaptanlığını yaptığı Rus ekibi Rubin Kazan'a döndü.

Rubin Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada, Gökdeniz'in 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Rubin Kazan'ın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Gökdeniz, açıklamasında, "Rubin amblemli formayı bir kez daha giymek benim için büyük bir onur. Futbolcu olarak kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim ve kendimi sahaya verdim. Şimdi yeni bir formatta kulübe yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2, Gökdeniz Karadeniz için ilk antrenörlük deneyimi olacak.
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