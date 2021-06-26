Gökdeniz Bayrakdar'ın değeri 5 milyon euro

Antalyaspor, 19 yaşındaki yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservis bedelini belirledi.

, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar'ın değeri 5 milyon euro
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26 Haziran 2021 15:07
Gökdeniz Bayrakdar
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor
Antalyaspor'un yükselen değeri Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservis bedeli belli oldu. Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilen genç futbolcu hakkında konuşan Başkan Aziz Çetin, kendilerine henüz resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.

Antalyam.com'un haberine göre; Kamuoyunda konuşulduğu gibi 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemediklerini ifade eden Çetin, "Gökdeniz'i almak isteyen olursa, değeri bu sezon için 5 milyon Euro'dur" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Kocaelispor'dan 900 bin TL bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlı formayla 37 maça çıktı. 2 bin 289 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 8 gole imza koydu.


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