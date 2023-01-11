Gökdeniz Bayrakdar, Bodrumspor'a gitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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