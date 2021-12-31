Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında?

Gökçe Bahadır O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. İşte Gökçe Bahadır kimdir sorusunun cevabı

31 Aralık 2021 15:49
Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında?
Gökçe Bahadır'ın kim olduğu televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Leyla" karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Gökçe Bahadır, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Şimdilerde, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekran macerasına devam eden Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda da rol almıştı. İşte, ekranların popüler ismi Gökçe Bahadır hakkında bilinmesi gerekenler...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında "Tatlı Hayat", 2002 yılında "Beşik Kertmesi", 2003 yılında "Mühürlü Güller" gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında "Hayat Bilgisi" dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan "JoJo" adlı çocuk programını sundu. "Yaprak Dökümü" dizisinde "Leyla" karakterini canlandırmıştır. "Kayıp Şehir" dizisinde başrol oyuncusudur.Gökçe Bahadır'ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

 
 
 
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2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat verdi.

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