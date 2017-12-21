GODSENT, Hampus ve Brollan İle Anlaştı

Kötü sonuçların ardından Dennis "dennis" Edman ve Andreas "znajder" Lindberg'in takımdan ayrılmasıyla yaklaşık 1 aydır kadro eksikliği yaşayan GODSENT, passions takımının eski oyuncuları Ludvig "Brollan" Brolin ve Hampus "hampus" Poser ile anlaşma sağladı.Hampus önceki süreçte de takımla birlikte oynamıştı. Birlikte en önemli tecrübeyi WESG Avrupa Bölge Finalleri'nde yaşamış, Ukraine'in ardından ikinci sıraya yerleşip Dünya Finalleri'ne gitmeye hak kazanmışlardı.Aynı turnuvada Brollan da fnatic takımıyla stand-in olarak boy göstermiş ve takımın turnuvayı dördüncü bitirmesinde önemli rol oynamıştı. Eklemek gerekiyor ki Brollan sadece 15 yaşında ve GODSENT bu hamleyle kurallar gereği ESL'in düzenlediği turnuvalarda sahne alamayacak. Böylece GODSENT'in güncel kadrosu şu şekilde oldu:⦁ Simon "" Eliasson⦁ Fredrik "" Buö⦁ Joakim "" Gidetun⦁ Hampus "" Poser⦁ Ludvig "" Brolin