God of War Ragnarok, perakendeci tarafından listelendi!

Birden fazla perakendeciye göre God of War Ragnarok, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Oyunun çıkış tarihinin ise 2022 olduğu söyleniyor. Yine de henüz bu konuyla alakalı stüdyo tarafından net ve kesin bir açıklama gelmedi.



God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7 ile birlikte PS5 lansman oyunlarından birisi olarak duyuruldu. Oyun şu anda lansman penceresini kaçırmış olsa da, 2022 içerisinde oyuncuların karşısına çıkıyor. Bloomberg'den Jason Schreier kısa süre önce oyunun çıkış tarihini 2022 olarak belirledi.



God of War Ragnarok, Haziran ayında gelebilir



Yukarıdaki durum bizleri oyun için Haziran çıkış tarihini belirleyen perakendeci JuegosDigitales'e getirdi. Oyunun çıkış tarihiyle alakalı ortada dönen tek söylenti de bu değil. PlayStation veritabanındaki güncellemeleri takip eden bir Twitter hesabı, God of War Ragnarok'un Eylül ayında çıkacağını söylemişti.



Çıkış tarihlerinin ikisi de Q2/Q3 dönemine daha yakın duruyor. Bu nedenle Sony'nin bu süre zarfında oyunu piyasaya sürmesi pek şaşırtıcı karşılanmaz. Sony, yaklaşmakta olan oyunları için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirket, yakın zamanda Horizon Forbidden West'i oyuncuların beğenisine sundu.



Gran Turismo 7'yi Mart ayında piyasaya sürme planları var. Ek olarak 2022'de PS4 ve PS5'te piyasaya sürüleceği onaylanan God of War Ragnarok gibi raflardaki yerini alacak henüz duyurulmamış yapımlar da bulunuyor.



Kratos ve Atreus'un hikayesi God of War Ragnarok'la doruğa ulaşıyor. Bundan önceki yapım, İskandinav Mitolojisi'nde geçen serinin ilk oyunuydu. Oyunu Cory Barlog yönetti ancak şimdiki yapımda yer almadı. Onun yerine Eric Williams görevlendirildi.



(Kaynak: shiftdelete.com)