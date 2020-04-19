Göçüşme tanımına uygun bir örnek (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki etabında çıkan sorulardan biri de, "Göçüşme tanımına uygun bir örnek" oldu.

19 Nisan 2020 09:26
Göçüşme tanımına uygun bir örnek (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)
Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 Cumartesi bölümünde çıkan sorulardan biri de, "Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir" oldu.

Sorunun cevap şıkları şöyle:
Biradere bilader demek
Kirpiğe kiprik demek
Çarşambaya çarşanba demek
Pantolona pantalon demek

Doğru cevap ise şöyle:

B

Göçüşme (metatez) nedir ne demektir? Örnekler

Göçüşme (dil bilim) kimi sözcüklerde seslerin yer değiştirmesi olayı. Türkçe de daha çok "r" ya da "l" ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde birinci hecenin sonundaki sesle, ikinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer.

Göçüşme (metatez) örnekleri:
kibrit → kirbit
çömlek → çölmek
gömlek → gölmek
şapka → şakpa
toprak → torpak
kirpik → kiprik



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