Göçüşme nedir, ne demek (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 Cumartesi bölümünde çıkan sorulardan biri de, "Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir" oldu.Biradere bilader demekKirpiğe kiprik demekÇarşambaya çarşanba demekPantolona pantalon demekGöçüşme (dil bilim) kimi sözcüklerde seslerin yer değiştirmesi olayı. Türkçe de daha çok "r" ya da "l" ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde birinci hecenin sonundaki sesle, ikinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer.ibrit → kirbitçömlek → çölmekgömlek → gölmekşapka → şakpatoprak → torpak