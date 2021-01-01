Gobert: "Shaq ile aramızda bir sıkıntı yok"

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, kendisiyle NBA efsanesi Shaquille O'Neal arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi.



Gobert, Shaq'in kendisinin Jazz ile yeni kontratına ilişkin yaptığı son yorumlara şu tweet'i ile değindi:



"Aramızda sıkıntı yok. İnsanlar benim hakkımda olumsuz konuşmaya ya da yaptığım şeyi gözden düşürmeye devam etmek istiyorsa, bu onların bileceği iştir ve sadece nasıl biri olduklarını gösterir. Ben zorlukların üstesinden gelen bir kardeşim için her türlü mutlu olurum. Ve gelmeye de devam edeceğim."



SHAQ NE SÖYLEMİŞTİ?



O'Neal, Jazz'in Gobert ile uzatma kontratı imzalamak için nasıl bu kadar çok para harcamaya karar verdiğini anlayamadığını belirtmişti.



İlk eleştirisi, 'All Things Covered' podcasti'nde şu şekilde gelmişti:



"Nefret göstergesi yapmıyorum ama bu olan, tüm küçük çocuklar için bir ilham kaynağı olmalı. NBA'de 11 sayı ortalama tutturup, 200 milyon dolar kazanabilirsiniz çocuklar."



Sonrasında Shaq, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, Gobert ile kafa kafaya bir karşılaşmada kendisini domine edeceğini söyleyerek, Utah pivotuna karşı lafını esirgememişti:



"Üç çeyrekte 45 sayı ve 16 ribaundla oynardım, 10 da serbest atış kaçırırdım. O da 11 sayı ve 4 ribaundla oynardı ve 3 çeyrekte altı faulle atılırdı. Fena adamımdır."



