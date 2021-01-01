Gobert: "Savunma yaparken, acımasız olmanız gerekiyor!"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, iyi savunma yapmanın püf noktasını açıkladı.



Sirius XM NBA Radio'dan Holly Rowe ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Gobert, savunma yapmanın basketbolun "büyük bir parçası" olduğunu belirtirken, bu yönde "istikrarlı olmanın" ise iyi savunma yapmanın en zor kısmı olduğuna dair inancını paylaştı:



"Savunma, bana kalırsa oyunumuzun büyük bir parçası. Şahsen ben, takımımı en iyi savunma takımı haline getirme konusunda her yıl daha iyiye gitmeye çalışıyorum.



Savunma yaparken, acımasız olmanız gerekiyor. Bazı adamlar bunu yalnızca bir gece, iki gece veya belki de 10 maçlık bir süre boyunca yapıyorlar. Bunu tüm sezon boyunca yapmak ve her gece istikrarlı olmak ise, bu işin en zor tarafı.



Ben bunu yapabildiğim için şahsen gurur duyuyorum ve takımımızın da buna ihtiyacı olduğunu biliyorum."



Kariyerinde üç kez Yılın Savunmacısı ödülünü evine götüren Gobert, ligin en iyi çember savunucularından biri olarak biliniyor.



