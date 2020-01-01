Gobert: "Medya, koronavirüsü ABD'ye ben getirmişim gibi gösterdi!"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, medyanın kendisini NBA'in sezonu askıya almasına neden olan kişi gibi tasvir ettiğini söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin KOVID-19'a bakış açısına dair kırılma noktası, Gobert'in pozitif test sonucu alması ve NBA'in sezonu hemen askıya alarak yanıt vermesiyle, 11 Mart tarihinde gelmişti.



Pozitif testinden kısa bir süre önce Gobert, muhabirlerin mikrofonlarıyla dolu bir masaya dokunurken görülmüştü.



Gobert, Washington Post ile yaptığı röportajda, şu ifadeleri kullandı:



"Medya, NBA'in askıya alınmasına ben neden olmuşum gibi tasvir etti. Bunun 'bir salgın olduğunu ve Rudy Gobert'in pozitif test edildiğini' söylemek yerine, bu şekilde söylediler. Önlerine koyulandan daha fazlasını düşünmeyen birçok insan, koronavirüsü ABD'ye benim getirdiğimi düşündü."



Gobert, mikrofonlara dokunduğu videonun "başkalarının güvenliğini veya hayatlarını umursamayan biri" gibi görünmesine neden olduğunu kabul etti.



Gobert, virüsün kendisine nasıl bulaştığını çözmeye çalıştığında, muhtemel olarak New York, Boston veya Detroit'te olduğu sonucuna vardı.



