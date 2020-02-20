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Gobert, koronavirüsü Fransız ziyaretçilerden kapmış olabilir!

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs bulaşmadan önce Fransa'dan gelen yolcularla etkileşime girdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs bulaşmadan önce Fransa'dan gelen yolcularla etkileşime girdiği iddia edildi.

Jazz oyuncusunun durumu sezonu hızlıca etkilemiş durumda, ancak şimdi merak edilen ise Fransız oyuncunun hastalığı nasıl kaptığı üzerine.

Gobert'in, birkaç gün önce Fransa'dan seyahat eden insanlarla vakit geçirdikten sonra kapmış olabileceği ortaya çıktı. Lakin The Athletic, virüsün nasıl bulaştığına dair henüz "açık bir şekilde belirleme" olmadığını vurguladı:

"Kaynaklar, The Athletic'e Gobert'in yakın zamanda Fransa'dan seyahat eden insanların etrafında bulunduğunu söylüyor, ancak virüsü nasıl kaptığına dair net bir belirleme yok."

NCoV2019.live'a göre Fransa, 2.281 ile dünyada en yüksek beşinci COVID-19 hasta sayısına sahip. Toplam 48 hasta kendi evinde yaşamını yitirirken, 12 hasta ise tamamen iyileşmiş durumda.


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