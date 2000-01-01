Gobert: "Koku duyularımın geri dönmesi, bir seneyi bulacak!"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, koronavirüsün kalıcı etkilerini açıkladı ve hala %100 koku alamadığını itiraf etti.



Gobert, koronavirüse maruz kalmanın sonuçlarına katlanan ilk NBA oyuncusu olmuştu, keza pozitif test sonucu alması, 2019-20 sezonunu bu küresel pandemi sırasında uzun bir aralığa itmişti.



Jazz yıldızı, KOVID-19'un kendisini nasıl etkilediğini ortaya koydu ve koku duyusunu geri kazanmanın bir yılı bulabileceğini belirtti:



"Tat alma hissim geri döndü, ancak koku hissim hala %100 değil. Kokuları alabiliyorum, ama uzaktan değil. Bana uzmanlar bunun bir yıl kadar sürebileceğini söylediler."



"KABAK BAŞIMA PATLADI!"



Gobert, mevzubahis koronavirüs olduğunda ilk akla gelen sporcu olmuştu ve takımın diğer yıldızı Donovan Mitchell'in pozitif test sonucu almasından sorumlu tutulmuştu.



Gobert, sonra başka sporcuların da pozitif test sonucu almalarına rağmen, sezonun durmasına sebep olan oyuncu olarak ön plana çıkmasıyla ilgili de şunları söyledi:



"NBA, sezonu durdurmak için ilk vakayı bekliyordu, kabak benim başıma patladı! Amerikalılar için, sezonun sonunu tetikleyen koronavirüsün dominosunun yüzü oldum, ancak virüsü ABD'ye getiren ben değildim."



