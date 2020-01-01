Gobert: "İnsanların kafasındaki algıyı kontrol edemem, ama kendi yaptıklarımı edebilirim"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, tüm dünyadan aldığı koronavirüs tepkisi hakkında konuştu.



Gobert, NBA'de KOVID-19 için pozitif test sonucu alan ilk oyuncuydu. Gobert, kendisine sempati duyulması yerine, pozitif test sonucu almasından birkaç gün önce muhabirlerin mikrofonlarına şaka yolla dokunduğundan ötürü, epey eleştiri almıştı.



Bir konferans görüşmesi sırasında Gobert, "tüm dünyadan" aldığı koronavirüs tepkisinden bahsetti. Gobert ayrıca ölüm tehditleri almış ve sosyal medyada birçok şakaya maruz kalmıştı:



"Açıkçası, tüm dünyanın sizi yargılaması veya sizi tehdit etmesi veya size çok fazla negatif enerji ve bunun gibi şeyler göndermesi, insan olarak karşılamanın kolay olmadığını söyleyeceğim bir şey. Ancak, aynı zamanda, insanlar sizi sadece kafalarındaki algı ve bir video veya bir röportajdan edindikleri başka bir algı veya bir hareketiniz yüzünden yargılıyorlar. Yani insanlar sizi gerçekten tanımıyorlar."



"Etrafımdaki insanlar, beni gerçekten tanıyorlar, kim olduğumu biliyorlar ve benim için önemli olan bu. Günün sonunda herkesin benim için olan algısını kontrol edemem, ama eylemlerimi kontrol edebilirim, çevremdeki insanlar ve topluluk için yaptığım şeyleri kontrol edebilirim. Saha içinde ve dışında takım arkadaşlarım için yaptığım şeyler, kontrol edebileceğim tüm şeyler ve benim için gerçekten önemli olan da bu."



Gobert'in, pozitif test sonucu almadan önce koronavirüsü pek ciddiye almadığı görülmüştü. Jazz yıldızının NBA boşluğunda kendisi ve virüs hakkında çok şey öğrendiği görülüyor.



