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Gobert'in yaptığı blokla, Jazz seride 1-0 öne geçti!

Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da LA Clippers'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 1. maçında 112-109 galip gelerek, seride 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da LA Clippers'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 1. maçında 112-109 galip gelerek, seride 1-0 öne geçti.

Jazz pivotu Rudy Gobert, bitime bir saniye kala Marcus Morris'in skoru eşitleyebilecek üçlük denemesini bloklayarak, takımına galibiyeti getirmiş oldu. Maçta toplamda 3 blok sahibi olan Gobert, ayrıca 10 sayı ve 12 ribaund kaydetti. Ekibin en skorer ismi, 45 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile oynayan Donovan Mitchell oldu. Bojan Bogdanovic ve Jordan Clarkson ise maçı 18'er sayıyla tamamladılar.

Clippers tarafında ise Kawhi Leonard, 23 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile takımın en skorer ismiydi. Paul George 20 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynarken, Luke Kennard 18 sayı ve 2 ribaund kaydetti.

İki takım Perşembe gecesi 2. maç için Vivint Smart Home Arena'da yeniden bir araya gelecek.


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