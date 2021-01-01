Gobert'in yaptığı blokla, Jazz seride 1-0 öne geçti!

Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da LA Clippers'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 1. maçında 112-109 galip gelerek, seride 1-0 öne geçti.



Jazz pivotu Rudy Gobert, bitime bir saniye kala Marcus Morris'in skoru eşitleyebilecek üçlük denemesini bloklayarak, takımına galibiyeti getirmiş oldu. Maçta toplamda 3 blok sahibi olan Gobert, ayrıca 10 sayı ve 12 ribaund kaydetti. Ekibin en skorer ismi, 45 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile oynayan Donovan Mitchell oldu. Bojan Bogdanovic ve Jordan Clarkson ise maçı 18'er sayıyla tamamladılar.



Clippers tarafında ise Kawhi Leonard, 23 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile takımın en skorer ismiydi. Paul George 20 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynarken, Luke Kennard 18 sayı ve 2 ribaund kaydetti.



İki takım Perşembe gecesi 2. maç için Vivint Smart Home Arena'da yeniden bir araya gelecek.



