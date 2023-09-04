Gobert: "FIBA'da sayı atmak daha zor, düşünmek gerek..."

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, FIBA maçlarında skor üretmenin daha zor olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Gobert: 'FIBA'da sayı atmak daha zor, düşünmek gerek...'
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04 Eylül 2023 13:56
Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, FIBA maçlarında skor üretmenin daha zor olduğunu iddia etti.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda birden fazla hayal kırıklığı yaratan performans sergilemiş olan Gobert, Fransa Milli takımı ile grup aşamalarında elenmişti.

Timberwolves'un pivotu, Fransa'nın turnuvadan erken ayrılması nedeniyle yaşadığı zorluklardan bahsetti ve FIBA'da sayı atmanın daha zor olduğunu iddia etti:

"FIBA maçlarında daha çok düşünmeniz, etrafınıza daha çok bakmanız gerekiyor... FIBA maçında skor üretmek hâlâ daha zor."

Gobert, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 10,8 sayı, 8,3 ribaund ve 1,8 blok ortalamaları yakalarken, Fransa ekibi turnuvayı 18'inci sırada tamamlamıştı.

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic de geçmişte benzer bir ifadede bulunmuş, NBA'in oyun stilinin skor üretmeyi çok daha kolay hale getirdiğini açıkça söylemişti.

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