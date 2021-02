Gobert, eleştirilerle başa çıkma konusunda LeBron'u örnek alıyor

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, kendisine yönelik eleştirilere karşı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i ilham kaynağı olarak kullandığını söyledi.



Gobert, NBA'de KOVID-19 testi pozitif çıkan ilk oyuncu olduğundan bu yana çok zor zamanlar geçirmişti. Fransız pivot, takım arkadaşı Donovan Mitchell ile arasındaki kopuk bir ilişkiyle ve her yerden gelen eleştirilerle uğraşmak zorunda kalmıştı.



Bunun yanı sıra, NBA efsanesi Shaquille O'Neal da geçtiğimiz haftalarda Gobert'e laf atmış, ancak yıldız oyuncu aralarında bir anlaşmazlık olmadığını belirtmişti.



28 yaşındaki oyuncu, The Athletic'e konuştu ve artık eleştirileri iltifat olarak kabul ettiğini açıklayarak, LeBron'un benzer eleştirilere rağmen edindiği başarıları örnek gösterdi:



"Ne kadar iyi olursanız, o kadar kişi konuşmaya başlar ve bu konuşanlar ya sizi över ya da da sizi eleştirir. Bu yüzden bunları bir şekilde benimsemeye ve her türlü eleştiriyi bir şekilde bir iltifat olarak kabul etmeye başladım. Yani mesela, LeBron iyi bir örnek. Kendisi bu dönemin en çok eleştirilen oyuncusu ama aynı zamanda en başarılı olanı da."



Mitchell ile olan ilişkisini düzeltme yolunda Gobert, takım arkadaşıyla dürüstçe bir sohbet yaptığını da sözlerine ekledi:



"Oldukça dürüst bir şekilde konuştuk ve ihtiyacım olan tek şey buydu. Birbirimize düşüncelerimizi aktardıktan sonra, önümüze bakabileceğimizi biliyordum."