Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan Sezon İçi Turnuvası karşılaşmasında çıkan kavganın ardından Draymond Green, Klay Thompson ve Jaden McDaniels oyundan atıldılar.



Warriors ve Timberwolves arasındaki sezon içi turnuva maçı dün gece gergin bir başlangıça sahne oldu. Thompson, Green ve McDaniels, maçın başlamasından sonraki iki dakikadan kısa bir süre içinde çıkan kavgada, özellikle Green'in Minnesota pivotu Rudy Gobert'i kafakola alışının dikkat çektiği arbededeki rollerinden dolayı oyundan atıldılar.



Halihazırda sakatlanan Stephen Curry'den yoksun olan Warriors, üç ana oyuncusuna sahip olamamsıyla Wolves'a karşı 101-104'lük bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Maçtan sonra Gobert, Green'in hareketlerini defalarca "soytarıca" olarak nitelendirerek, şu açıklamada bulundu:



"Steph ne zaman oynamasa, o olmadan oynamak istemediğinden ötürü atılmak için elinden geleni yapıyor."



"BENİM DERDİM RİBAUND ALMAKTI"



Kavgayı başlatan hadise ise Thompson'ın, bir ribaund pozisyonunda McDaniels'ın formasını tutması sonrası, McDaniels'ın Warriors forvetini tutarak karşılık vermesi ve iki tarafın da birbirlerini bırakmamaları sonucu gerçekleşti.



İkilinin birbirlerini itmeyi sürdürmesi, McDaniels'ın Thompson'ın formasını yırtmasına ve Thompson'ın ise McDaniels'e kolunu sallamasına neden oldu.



McDaniels, maç sonrası "Ben sadece ribaund alma pozisyonundaydım ve o da yakamı tutmuştu. Ben de kendimi savunmaya ve onu üzerimden atmaya çalışıyordum. Gerisi de bildiğiniz gibi. Daha önce bazı gevezeliklerin döndüğünü biliyordum ama bunları hiç ciddiye almamıştım. Gülüp geçmiştim. Sanırım bu onun için daha büyük bir olaydı." şeklinde konuştu.



Diğer oyuncular birbirine giren ikiliye doğru koşarken ise Green'in, Gobert'i kafakola aldığı görüldü ve birkaç saniye sonrasında oyuncuların müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılmayı başardı.



Hakemlerin olayı incelemesinin ardından McDaniels ve Thompson ikişer teknik faulle, Green ise flagrant faul 2 kararıyla oyundan atıldı.



"KLAY ASLA ATILMAMALIYDI"



Green'in kendisini yakalaması sonrası durumu daha da kötüleştirmemek için ellerini kaldırdığı görülen Gobert, başlangıçta "durumu hafifletmek" için devreye girdiğini belirtti:



"İlk düşüncem, 'Kavga edemem. Takımım için bu maçta oynamam gerekiyor.' şeklinde olmuştu. Hakeme ellerimi kaldırdığımı gösterdim ve durum bitene kadar bekledim. Başka bir şey de yapmadım. Beni bayıltacak kadar boğamadı."



Warriors başantrenörü Steve Kerr ise, Thompson'ın atılmasına şaşırdığını söyleyerek, ayrıca Green'in davranışına ilişkin bir açıklama da getirdi:



"Klay'in asla atılmaması gerekiyordu. Çok saçmaydı. Buna çok sinirlendim. Draymond meselesine gelince, Rudy'nin elleri Klay'in boynundaydı. Draymond'ın Rudy'yi kovalamasının sebebi buydu."



Maçtan sonra Thompson ve Green yorum yapmadı.



