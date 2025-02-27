Gökçeada Ultra Trail bu sene ikinci kez koşulacak

Gökçeada Ultra Trail, bu sene ikinci kez 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.



Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek yarış; 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda koşulacak. Birbirinden güzel 4 ayrı parkuru ile dikkatleri çeken Gökçeada Ultra Trail'e, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu da destek veriyor.



Gökçeada Ultra Trail, bir yarış olma özelliğinin dışında sosyal sorumluluk projesi ile de dikkatleri çekiyor. Organizasyon, Adım Adım bünyesinde yardımseverlik koşusu yapılan yarışlar arasında yer alıyor.



Gökçeada Ultra Trail, 4 ayrı parkuru ile katılımcılara yarış imkanı sunacak.



Yeni başlayanların ve bu atmosferi koklamak isteyenlerin parkuru olarak eklenen 5K (Minimod), bir ada deneyimi sunacak. Ana asfaltta gerçekleşecek parkurda Kaleköy Limanı'ndan start alacak sporcular, aynı yerde finişi görecekler.



11K'lık (Funimroz) parkuru çoğunluğu asfalt üzerinde geçen hızlı bir parkur. Daha kısa mesafelerde kendilerini test etmek isteyen koşuculara hitap ediyor. Kaleköy Limanı'ndan start alan sporcular bitişe doğru kaleye tırmandıktan sonra aynı yerde finişe ulaşacaklar.



33K'lık (Midgut) parkuru daha önce arazi deneyimi yaşamış ve yeterli antrenman seviyesine sahip koşucuları bir araya getirecek. Neredeyse tamamı patikada geçen bu parkurda ciddi iniş ve çıkışlar da mevcut.



44K'lık (İmrozultra) parkurda ise deneyimli, dayanıklılık seviyesi yüksek ve yeterli kondisyona sahip koşucular yer alacak. Her tür arazi yapısını içeren parkur, katılımcılara harika bir ada turu yaptıracak.



Gökçeada Ultra Trail, katılımcılara ve ziyaretçilere özel bir expo alanı da sunacak. Etkinlik boyunca, ana sponsorlar Intersport ve Salomon markalarının yanı sıra yerel işletmelerin de katılacağı expoda, koşucular ve doğa tutkunları, yeni ekipmanlar ve spor giyim ürünleri keşfetme fırsatı bulacak.



FARUK KAR: "KATILIMCILARIN HOŞUNA GİDEN BİR PARKURA SAHİBİZ"



Geçen sene ilki gerçekleştirilen organizasyona katılan sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, "Türkiye'de yapılan birçok yarışı andıran güzelliği, doğası ile katılımcıların bir hayli hoşuna giden bir parkura sahibiz. Katılımcıların da parkur hakkında yaptıkları olumlu geri bildirimler bizleri mutlu etti. Bu sene bir değişikliğe gitmedik, keyifli ve bir o kadar da zorluk derecesi olan bir parkur dolayısıyla katılımcıların yine aynı keyfi alacağına eminiz. Özellikle 44K ve 33K'da deneyimli koşucuların yer alması gerekiyor. Çok değişkenlikli bir parkur olmalarından dolayı malzeme seçimleri de çok önemli. Zaman zaman dikenli patikalardan, taşlık alanlardan, hafif kum alanlardan ve zeytin ağaçlarını altından geçilecek. Bu da işi zorlaştıran tarafı olarak öne çıkıyor. Genel olarak baktığımızda ise Gökçeada çok keyifli ve el değmemiş yapısıyla da öne çıkıyor. Çok güzel koyları içinde barındıran Gökçeada birbirinden önemli sporları da içinde barındırmasıyla ilgi merkezi halinde. Farklı kültürlerin de yer aldığı adada aslında kendinizi yurt dışında hissediyorsunuz. Yerel halk da bu tarz aktivitelerin olmasından gayet memnunlar, destekleri bir hayli fazla. Bu yıl da organizasyonumuzu geçtiğimiz yıla oranla daha iyi yerlere getirmek için uğraş verdik. Intersport ve Salomon'un ana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz ama kaymakamlığından belediyesine, il spor müdürlüğünden yerel firmalarına kadar destek veriliyor. Geçen sene gelenler bu sene de geleceklerini dile getirmişlerdi. Geçtiğimiz sene hava sıcaklığı fazlaydı o yüzden bu yıl 30-31 mayıs tarihlerine çektik yarışı. Dolayısıyla daha keyifli olacağını düşünüyoruz. 11K ve 5K'da ise asfalt bir parkur genel anlamıyla. 11K'da özellikle kale geçişi yer alıyor, deniz manzarasıyla güzel bir manzaraya sahip. Bu sene ayrıca Kaleköy'de partimizi de gerçekleştireceğiz" dedi.



