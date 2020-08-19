Gnanduillet, Süper Lig'e inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni oyuncularından Fildişi Sahilli Armand Gnanduillet, "Bu sene şampiyon olmak için bütün takım arkadaşlarımla savaşarak hep birlikte Süper Lig'e yükseleceğiz." dedi.



Gnanduillet, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, 7 yıllık İngiltere tecrübesinin ardından bu kadar güzel bir kulübe ve ülkeye geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Takımın hazırlıklarına geç katıldığını kaydeden Gnanduillet, "Marco Paixao da kampa geç katıldı, o yüzden biz takımdan ayrı beraber çalışıyoruz. İki forvetin aynı anda çalışması bir avantaj. Çünkü daha skora yönelik antrenman yapabiliyoruz hem de sezon içinde yarışacağın insanı daha yakından tanıma fırsatı buluyorum. Paixao gerçekten iyi bir insan, geldiğimden beri çok iyi karşıladı." ifadelerini kullandı.



Gnanduillet, siyahlı-beyazlı ekipte elinden geleni sahaya yansıtacağını ve en kısa zamanda Türkçe öğreneceğini, kaybetmeyi hiçbir zaman kabul etmediğini aktardı.



Altay'ı tercih etmesinin en büyük nedeninin siyah-beyazlı ekibin Süper Lig hedefi olduğunu bildiren Gnanduillet, "Bu sene şampiyon olmak için bütün takım arkadaşlarımla savaşarak hep birlikte Süper Lig'e yükseleceğiz." yorumunu yaptı.



