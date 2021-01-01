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GM'ler, Pelicans'ın Lonzo'yu doğrudan takaslayacağına inanmıyor

NBA'deki bazı yöneticilerin, New Orleans Pelicans'ın bu ölü sezonda Lonzo Ball için bir imza-ve-takas anlaşması üzerine tartışacağına inandıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki bazı yöneticilerin, New Orleans Pelicans'ın bu ölü sezonda Lonzo Ball için bir imza-ve-takas anlaşması üzerine tartışacağına inandıkları bildirildi.

2020-21 sezonunun ardından sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan Ball, Pelicans ile başka bir oyuncu için takası kolaylaştırmak ve maaşları eşleştirmek için bir anlaşma imzalayabilir.

ESPN'den Brian Windhorst ve Andrew Lopez, konuyla ilgili şunları belirttiler:

"Kaynaklar ESPN'e göre, New Orleans Pelicans'ın Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Denver Nuggets ve Atlanta Hawks'la olan son takas tarihinden önce birkaç takımla Lonzo Ball'u tartıştıklarını söyledi.

"Bazı yöneticiler bu görüşmelerden, Ball'un sezon dışı bir işaret ve ticarette sınırlı bir serbest oyuncu olarak sunulabileceği izlenimiyle uzaklaştı."

Ball bu sezon maç başına 14.5 sayı, 4.2 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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