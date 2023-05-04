Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 17:35

Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik ücretli mi, kaç TL?

Gmail'de mavi tik dönemi başlıyor! Google, gelen bir e-postanın göndereninin gerçek olup olmadığını veya dolandırıcı olup olmadığını anlamanıza yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir Gmail özelliğini kullanıma sunuyor. Kimliğini doğrulamış bir şirketten bir e-posta aldığınızda, gelen kutunuzda şirket adının yanında mavi bir onay işareti göreceksiniz. Peki, Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik ücretli mi, kaç TL?

Gmail mavi tik nasıl alınır? Gmail mavi tik ücretli mi, kaç TL?
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Google, bugünden itibaren Gmail'e mavi tik geleceğini duyurdu. Güvenlik için getirilen bu özellik, kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesap olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak.

Gmail mavi tik nasıl alınır?

Onay işareti güncellemesi, Google'ın Mesaj Kimliği için Marka Göstergeleri (BIMI) teknolojisinin en son uygulaması. Google, 2020'de BIMI'yi Gmail'de test etmeye başladı. İlk olarak, BIMI'ye kaydolan markaların e-postalarına logolar eklemesine olanak sağladı. Şimdiyse mavi onay işaretleri, gönderenin meşru olduğunun en belirgin göstergesi olacak.
Gmail'deki mavi onay işaretinin üzerine geldiğinizde, "Bu e-postayı gönderen [alan adı] profil resmindeki logoya sahip olduğunu doğruladı" yazan bir pop-up göreceksiniz. Açılır pencere, sizi daha fazla bilgi içeren bir sayfaya yönlendiren bir bağlantı da içerecek.

Google, bir blog gönderisinde "Güçlü e-posta kimlik doğrulaması, kullanıcıların ve e-posta güvenlik sistemlerinin istenmeyen postaları tespit edip durdurmasına yardımcı olur ve ayrıca gönderenlerin marka güveninden yararlanmalarına olanak tanır. Bu, e-posta kaynaklarına olan güveni artırır ve okuyuculara sürükleyici bir deneyim sunarak herkes için daha iyi bir e-posta ekosistemi yaratır. Bu özellik, hafta sonuna kadar tüm kullanıcılar için yayında olacak ve Workspace yöneticileri, şirketleri için BIMI kurulumuna yardımcı olabilir" yazdı.

 

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Gmail mavi tik
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