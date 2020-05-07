Gmail giriş sayfası, gmail hesap açma, hesap silme kapatma

GMAİL GİRİŞ, TIKLAYIN...

Gmail'de hesap açmak çok kolay. Gmail profili oluşturarak bir Gmail kullanıcısı olabilirsiniz. Peki Gmail giriş nasıl yapılır? Gmail kayıt nasıl olunur? Hesap nasıl kapatılır? İşte detaylar!Gmail.com e posta servisi google tarafından sağlanan ve kullanıcılarına 15 gb Mail kutusunun yanında bir çok google hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor olmanız dolayısı ile tercih etmeniz için iyi bir neden. Gmail.com mail adresi açtığınızda youtube, google play, ve webmaster tools gibi servisleri ücretsiz olacak kullanabilirsiniz.Gmail.com e posta servisi google tarafından sağlanan ve kullanıcılarına 15 gb Mail kutusunun yanında bir çok google hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor olmanız dolayısı ile tercih etmeniz için iyi bir neden. Gmail.comGmail hesabı açma Google'ın arama motoru teknolojisi ve diğer tüm servis üyelikleriyle beraber sunulan GMail, günden güne popülaritesini artırıyor ve bu konuda da rakibi henüz yok. Tüm önemli iletilerinizi, dosyalarını ve resimlerinizi sonsuza tek saklayan GMail, 2.600 Megabayt'lık bir saklama alanı sunuyor. Aradığınız bir bilgi için kolayca arama yapabilir ve bu bilgilere ulaşabilirsiniz.Gmail'i diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise sade arayüzünün yanı sıra açılır pencere yada hedefsiz reklam bantlarının bulunmaması oluyor. Küçük metin reklamları sayesinde amaçlanan hedef kitleye ulaşmayı en kısa sürede elde edilmesi gmail'e olan rağbeti ardırıyor. Bir Google Hesabı, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle Gmail, Google , YouTube ve diğer pek çok Google ürününe erişmenizi sağlar. Google Hesabı ile birlikte bir de Gmail adresi ve Google Profili verilir. Bunlar, Google genelinde daha zengin ve kişisel bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Google Hesabı Oluşturma Google Hesabı oluşturmak için Google Hesabınızı oluşturun sayfasına gidin. Ayrıca herhangi bir Google oturum açma sayfasının ortasındaki oturum açma kutusunun altında bulunan Hesap oluşturun bağlantısını tıklamanız da yeterlidir.Google ile ilgili her yerde oturum açmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanma Bir Google Hesabı oluşturduktan sonra, tüm Google ürünlerinde oturum açmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz. Hesaba kaydolurken kayıtla ilgili ana sayfayı da kullansanız, belirli bir ürünün kayıt sayfasını da kullansanız aynı şey geçerlidir. Örneğin, videolarınızı yayınlamak üzere YouTube'u kullanmaya başlamak istediğinizi varsayalım. www.youtube.com adresine gider ve bir Google Hesabı oluşturursunuz. Bu kullanıcı adını ve şifresini sadece YouTube'da oturum açmak ve video yayınlamaya başlamak için değil, Google Dokümanlar'da doküman oluşturmak ve paylaşmak için de kullanabilirsiniz.Önceden herhangi bir Google ürününde (Gmail, Google veya YouTube gibi) oturum açtıysanız zaten bir Google Hesabınız vardır. Söz konusu ürün için oluşturduğunuz kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak denemek istediğiniz yeni Google ürünlerinde oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unuttuysanız Oturum açma sorunu sayfasını ziyaret edin..Önceden herhangi bir Google ürününde (Gmail, Google+ veya YouTube gibi) oturum açtıysanız zaten bir Google Hesabınız vardır. Söz konusu ürün için oluşturduğunuz kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak denemek istediğiniz yeni Google ürünlerinde oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unuttuysanız Oturum açma sorunu sayfasını ziyaret edin.Bağlı uygulamalar ve sitelerHesabınıza bağlanmasını onayladığınız uygulamaları ve siteleri incelemek ve kayıtlı şifrelerinizi takip etmek için oturum açın.Hangouts, Gmail ve Haritalar gibi Google ürünlerinde başkalarının sizi bulmasına yardımcı olmak ve sizinle iletişime geçilmesini kolaylaştırmak için bu temel bilgileri (adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız) yönetin. Hesabınızda oturum açarak bu bilgileri yönetebilir ve gizli tutabilirsiniz.Google Hesabınızla birlikte kaydettiğimiz etkinlik verileri (gittiğiniz yerler, arama ve göz atma etkinliğiniz), işe gidip gelme konusunda Haritalar'da daha iyi seçeneklerden Arama'da daha hızlı sonuçlar elde etmeye kadar hizmetlerimizi sizin için daha hızlı ve çok daha yararlı hale getirebilir. Bu ayarları incelemek ve düzenlemek için oturum açın.Google Hesap Özeti, oturum açarak gerçekleştirdiğiniz son etkinliklerinize (örneğin, kaydettiğiniz doküman ve e-postaların sayısı vb.) ilişkin hızlı bir bakış sağlar ve ürün ayarlarınızı doğrudan yönetmenize olanak verir.Gmail giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Google Gmail oturum açma işlemleri ile karşınızdayız. Son yıllarda en çok kullanılan mail hizmetlerinden olan gmail hesabınıza giriş yapmak için gereken bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Google şirketinin milyonlarca kullanıcısına sunmuş olduğu mail hizmetlerinden yararlanmak için oturum açabilirsiniz. İşte Google Gmail giriş ekranı ve oturum açma işlemleri.Önceden herhangi bir Google ürününde (Gmail, Google+ veya YouTube gibi) oturum açtıysanız zaten bir Google Hesabınız vardır. Söz konusu ürün için oluşturduğunuz kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak denemek istediğiniz yeni Google ürünlerinde oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unuttuysanız Oturum açma sorunu sayfasını ziyaret edin.Bir Google Hesabı, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle Gmail, Google+, YouTube ve diğer pek çok Google ürününe erişmenizi sağlar. Google Hesabı bir Gmail adresi ve bir Google+ Profili ile birlikte verilir. Bir Google Hesabı oluşturduktan sonra, tüm Google ürünlerinde oturum açmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz.Gmail giriş işlemleri haberimizde. Google şirketinin milyonlarca kullanıcısı olduğu mail hizmeti olan Gmail'e giriş ve hesap açma işlemlerinden haberimizde bahsediyoruz. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kolayca kullanılabilen e-posta hizmetinden sizde faydalanabilirsiniz. İşte Google Gmail giriş işlemleri ve hesap açma hakkında detaylı bilgiler.