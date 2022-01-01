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"GM'lere göre Wizards, Harrell ve Bertans'ı takaslayacak" iddiası

NBA'deki birçok yöneticinin, Washington Wizards'ın Montrezl Harrell ve Davis Bertans'ı takas tarihinden önce gönderebileceğine inandıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki birçok yöneticinin, Washington Wizards'ın Montrezl Harrell ve Davis Bertans'ı takas tarihinden önce gönderebileceğine inandıkları iddia edildi.

NBC Sports'tan Chase Hughes, ligdeki bazı yöneticilerin, gelecek haftaki NBA takas tarihinden önce aktif olması beklenen Wizards'ın takımdan göndermesi en muhtemel iki oyuncusunu Harrell ve Bertans olarak gördüklerini bildirdi:

"Ligdeki yöneticiler, Wizards'ın takas edilmesi en muhtemel iki oyuncusunun Montrezl Harrell ve Davis Bertans olduğuna inanıyorlar.

Harrell için bunun sebepleri, sözleşmesinin sona eriyor olmasının yanı sıra, pozisyonundaki rotasyonun görece derin olması ve Gafford'ın kısa süre önce kontrazını uzatması olarak düşünülebilir.

Aynı şey Thomas Bryant için de geçerli denilebilir, ancak kendisi 24 yaşında olduğu için gelecek vaadediyor ve bu yaz daha ucuza yeniden anlaşma imzalaması da olası."

Harrell sezona iyi başlamış olsa da zamanla formunu kaybetmişti ve şu anda 14.1 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarına sahip. Bertans ise yalnızca 6.0 sayı ortalaması yakalayabilmiş durumda.


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