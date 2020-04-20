Glutensiz Ramazan pidesi tarifi, en kolay tarif izle

Malzemeler:

1 Su Bardağı Süt

Yarım Su Bardağı Su

Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ

1 Adet Yumurta

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Çay Kaşığı Şeker

1 Paket Glutensiz Kuru Maya

Aldığı Kadar Glutensiz Un



Üzerine Sürmek İçin



1 Yemek Kaşığı Yoğurt

1 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

1 Adet yumurtanın Sarısı

Susam ,Çörekotu





Ramazan pidesi, iftar sofralarımızn vazgeçilmez tadıdır. Ramazan ayıyla özdeşleşmiştir, iftar sofralarımızdan hiç eksik etmeyiz. Hepimizin canı çeker. Sıcakken de mis gibi kokar. Sevmeyen yok gibidir, arasına bir de tereyağı ve tulum peyniri koydunuz mu değmeyin keyfinize! Artık bu tada ulaşmak çok kolay. Canınız çekti mi hemen evinizde yapıp yiyebilirsiniz... Ben denedim nefis oldu. Siz de denemek isterseniz, işte en kolay yapımı...Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi için 2020 yılında uygulanacak fiyatlar bekleniyor. Bu sene korana virüs salgını nedeni ile yeni fiyatların açıklanmasında gecikme yaşandığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz bekledikleri zam oranını da açıkladı.Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Ramazan pidesi fiyatları büyük tartışmalar sonrasında kilogramı 8 lira 50 kuruş fiyatı ile satılmıştı.Bu fiyat üzerindentüketicilere sunulmuştu.Konu hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz bu sene Covid 19 korana virüsü hastalığı nedeni ile yaşanan gelişmelere bağlı olarak Ramazan Pidesi fiyatları için zam oranını açıklamakta gecikme yaşandığını belirterek ortalama olarak yüzde 25 ile 30 orasında bir yükseliş bekledilklerini dile getirdi. Pidenin üretiminde kullanılan un, maya, su, işçilik ve doğalgaz gibi girdilerde yaşanan olağanüstü yükselişin bu zammı zorunlu hale getirdiğini belirten Durmaz söz konusu kesin oranın birkaç gün içinde ilan edilmesini beklediklerini dile getirdi. Pide fiyatlarına yüzde 25 oranında zam gelmesi halinde;