Glutensiz Ramazan pidesi tarifi, en kolay tarif izle
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Ramazan pidesi, iftar sofralarımızn vazgeçilmez tadıdır. Ramazan ayıyla özdeşleşmiştir, iftar sofralarımızdan hiç eksik etmeyiz. Hepimizin canı çeker. Sıcakken de mis gibi kokar. Sevmeyen yok gibidir, arasına bir de tereyağı ve tulum peyniri koydunuz mu değmeyin keyfinize! Artık bu tada ulaşmak çok kolay. Canınız çekti mi hemen evinizde yapıp yiyebilirsiniz... Ben denedim nefis oldu. Siz de denemek isterseniz, işte en kolay yapımı...
Malzemeler: 1 Su Bardağı Süt Yarım Su Bardağı Su Yarım Çay Bardağı Sıvı Yağ 1 Adet Yumurta 1 Tatlı Kaşığı Tuz 1 Çay Kaşığı Şeker 1 Paket Glutensiz Kuru Maya Aldığı Kadar Glutensiz Un
Üzerine Sürmek İçin
1 Yemek Kaşığı Yoğurt 1 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ 1 Adet yumurtanın Sarısı Susam ,Çörekotu
GLUTENSİZ RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR İZLE
Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi için 2020 yılında uygulanacak fiyatlar bekleniyor. Bu sene korana virüs salgını nedeni ile yeni fiyatların açıklanmasında gecikme yaşandığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz bekledikleri zam oranını da açıkladı.
RAMAZAN PİDESİ BU SENE KAÇ LİRAYA SATILACAK?
Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Ramazan pidesi fiyatları büyük tartışmalar sonrasında kilogramı 8 lira 50 kuruş fiyatı ile satılmıştı.
Bu fiyat üzerinden İstanbul'da 350 gr. olarak üretilen Ramazan pidesi fiyatı 3 liraya,Ankara'da 300 gram olarak üretilen Ramazan pidesi ise 2,5 liradan tüketicilere sunulmuştu.
2020 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI KAÇ LİRA?
Konu hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz bu sene Covid 19 korana virüsü hastalığı nedeni ile yaşanan gelişmelere bağlı olarak Ramazan Pidesi fiyatları için zam oranını açıklamakta gecikme yaşandığını belirterek ortalama olarak yüzde 25 ile 30 orasında bir yükseliş bekledilklerini dile getirdi. Pidenin üretiminde kullanılan un, maya, su, işçilik ve doğalgaz gibi girdilerde yaşanan olağanüstü yükselişin bu zammı zorunlu hale getirdiğini belirten Durmaz söz konusu kesin oranın birkaç gün içinde ilan edilmesini beklediklerini dile getirdi. Pide fiyatlarına yüzde 25 oranında zam gelmesi halinde;
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları 3 liradan 75 kuruşluk zam ile 3,75 liraya, Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları 2,5 liradan 63 liralık zam ile 3.15 liraya yükselecek.