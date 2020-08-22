Gloria Cup Basketball heyecanı başlıyor

50'den fazla branşta spor yapma imkânı ve 100 odalı oteli ile profesyonel sporcular, takımlar için benzersiz bir deneyim sunan Gloria Sports Arena, Gloria Cup Basketball 2020 ile bir kez daha yıldız isimleri parkede ağırlıyor.



Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event'in organizatörlüğünde 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek basketbol hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva1 Grubunda; Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Khimki, B Grubunda; AEK, Anadolu Efes, CSKA Moskova yer alacak.



8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva2 Grubunda ise Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Khimki, Kızılyıldız, Tofaş, Türk Telekom kozlarını paylaşacak.



Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Basketball 2020, aynı zamanda şu anda Avrupa'daki tek büyük kamp ve turnuva organizasyonudur. 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da Khimki ve Bahçeşehir karşılaşması ile başlıyor. Bu karşılaşmanın hemen ardından saat 20.00'de CSKA Moskova, AEK ile mücadele edecek.



Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye'den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.



Gloria Cup Baskeball 2020 programı şu şekilde:



2-6 EYLÜL 2020 /GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA1



2 EYLÜL ÇARŞAMBA



17.30 Khimki – Bahçeşehir Koleji



20.00 CSKA Moskova – AEK



3 EYLÜL PERŞEMBE



17.30 Bahçeşehir Koleji – Galatasaray



20.00 AEK – Anadolu Efes



4 Eylül Cuma



17.30 Galatasaray – Khimki



20.00 Anadolu Efes – CSKA Moskova



6 Eylül Pazar



13.30 A3- B3



16.00 A2 -B2



18.30 A1 –B1



8-13 EYLÜL 2020 GLORİA CUP ULUSLARARASI ERKEKLER BASKETBOL TURNUVA2



8 Eylül Salı



17.45 Oyun1 Khimki- Tofaş



20.15 Oyun2Anadolu Efes- Galatasaray



9 Eylül Çarşamba



17.45 Oyun3 Türk Telekom- Kızılyıldız



20.15 Oyun4 Fenerbahçe- Karşıyaka



10 Eylül Perşembe



17.45 Oyun5 Oyun1 Kaybeden- Oyun 2 Kaybeden



20.15 Oyun6 Game1 Kazanan- Oyun2 Kazanan



11 Eylül Cuma



17.45 Oyun7 Oyun3 Kaybeden- Oyun4 Kaybeden



20.15 Oyun8 Oyun3 Kazanan- Oyun4 Kazanan



12 Eylül Cumartesi



20.15 Oyun5 Kaybeden- Oyun7 Kaybeden



13 Eylül Pazar



13.30 Oyun5 Kazanan- Oyun 7Kazanan



16.00 Oyun6 Kaybeden-Oyun8 Kaybeden



18.30 Oyun6 Kazanan –Oyun8Kazanan



