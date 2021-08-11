Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag, Arkas Spor'da

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'la anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Nicholas Hoag'la sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Nicholas Hoag, Fransa, İtalya ve Polonya liglerinde mücadele ettikten sonra geçen yıl Fenerbahçe'de yer almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Nicholas Hoag'la sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Nicholas Hoag, Fransa, İtalya ve Polonya liglerinde mücadele ettikten sonra geçen yıl Fenerbahçe'de yer almıştı.