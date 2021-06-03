Glenda Moretti: "Ülke değiştireceğim için korkmuyorum"

Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, Türkiye'de yaşamaya başlayacakları günlerle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Glenda Moretti: 'Ülke değiştireceğim için korkmuyorum'
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03 Haziran 2021 08:18
Trabzonspor'un yeni transferi Bruno Peres'in kız arkadaşı Glenda Moretti, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi ile birlikte Türkiye'ye gelecek olan Moretti heyecanlı olduğunu ancak herhangi bir çekincesi olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da tatildeyiz. Roma'da evleneceğimiz haberleri de doğru. Daha önce Roma'dan başka şehirlerde de yaşamıştım, Londra, Frankfurt, Dublin gibi... Ülkeleri veya alışkanlıkları değiştirmekten korkmuyorum tam tersine sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Türkiye'de kendilerini yeni bir maceranın beklediğini söyleyen 29 yaşındaki TV yıldızı, "Sonrasında İtalya ve San Paolo arasında sık sık gidip geleceğiz. Biz ailecek barbekü partilerini ve arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi seviyoruz. Türkiye'de de mutlu olacağımızı düşünüyoruz çünkü mutluluk bizim ilişkimizin olmazsa olmazı" açıklamasını yaptı.

Bruno Peres'in kendisine Beyonce dediğini aktaran Moretti, "Evet aramızdayken bana Beyonce diye hatip ediyor. Bakımlı olmayı seviyorum." sözlerini kullandı.


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