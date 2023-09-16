Gleison Bremer: ''Dzeko olağanüstü bir golcü''

Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer, Fenerbahçe'nin kaptanı için Dzeko ile konuştu. Bremer, Dzeko'nun performansını överken, "Edin Dzeko olağanüstü bir forvet. Tıpkı Lautaro Martinez gibi savunması zor" ifadelerini kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gleison Bremer: ''Dzeko olağanüstü bir golcü''
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16 Eylül 2023 12:47
Son güncelleme 16 Eylül 2023 12:55
Juventus'un 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gleison Bremer, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'ya övgüler yağdırdı.

Brezilya televizyon kanalı REDE 98'e konuşan başarılı savunmacı, "Edin Dzeko olağanüstü bir forvet. Tıpkı Lautaro Martinez gibi savunması çok zor. Torino'da oynayan Duvan Zapata da çok iyi bir golcü" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2025'DE BİTECEK

37 yaşındaki tecrübeli golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

7 KARŞILAŞMADA 9 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertli forma altında 7 karşılaşmaya çıktı. 508 dakika sahada kalan Bosna Hersekli forvet, bu süre içinde 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de ayrıca kaptanlık görevini de üstleniyor.

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