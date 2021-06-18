Glasgow Rangers'tan Osayi Samuel'e kanca

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında QPR'den transfer ettiği Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers teklif yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Glasgow Rangers'tan Osayi Samuel'e kanca
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18 Haziran 2021 10:29
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Kanarya'nın geçen sezon devre arasında QPR'den transfer ettiği Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers resmen talip oldu.

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve İskoç temsilcisinin sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini ilettiği belirtildi.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



 

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