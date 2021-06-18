Glasgow Rangers'tan Osayi Samuel'e kanca

Kanarya'nın geçen sezon devre arasında QPR'den transfer ettiği Osayi Samuel'e İskoç temsilcisi Glasgow Rangers resmen talip oldu.
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve İskoç temsilcisinin sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini ilettiği belirtildi.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve İskoç temsilcisinin sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini ilettiği belirtildi.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.