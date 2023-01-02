Gladbach, Marcus Thuram'ı satılığa çıkardı

Borussia Mönchengladbach, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcus Thuram'ı satış listesine koydu.



Bild'de yer alan habere göre; Fransız milli golcü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Gladbach, 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında oyuncusunu gönderecek.



Bundesliga'da 10 golle en çok gol atan 3. oyuncu olan Marcus Thuram için Newcastle United ve Aston Villa'nın istekli olduğu belirtildi.



Fransız milli stoper Lilian Thuram'ın oğlu olan 25 yaşındaki Marcus Thuram, 2019 yazında 9 milyon euro karşılığı Guingamp'tan Gladbach'a transfer olmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ