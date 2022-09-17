Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Mönchengladbach ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 3-0'lık skorla kazandı.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 35. dakikalarda Jonas Hoffman, 53. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti.
Leipzig'e karşı evinde oynadığı üst üste 3. maçı da kazanan Gladbach, ligde 3 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Leipzig ise 8 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 35. dakikalarda Jonas Hoffman, 53. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti.
Leipzig'e karşı evinde oynadığı üst üste 3. maçı da kazanan Gladbach, ligde 3 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Leipzig ise 8 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.
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