Gladbach, Leipzig'e seri yaptı!

Borussia Mönchengladbach, sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Gladbach, Leipzig'e seri yaptı!
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17 Eylül 2022 21:21
Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Mönchengladbach ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 3-0'lık skorla kazandı.

Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 35. dakikalarda Jonas Hoffman, 53. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti.

Leipzig'e karşı evinde oynadığı üst üste 3. maçı da kazanan Gladbach, ligde 3 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Leipzig ise 8 puanda kaldı.

Gladbach, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.

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