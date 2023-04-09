Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 2-0'lık skorla kazandı.



Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Nathan Nogoumou ve 63. dakikada Marcus Thuram kaydetti.



Bu sonucun ardından Gladbach, 5 maçın ardından kazandı ve 35 puana yükseldi. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 39 puanda kaldı.



Gladbach, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise sahasında Leverkusen'i ağırlayacak.





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