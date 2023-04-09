Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 2-0'lık skorla kazandı.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Nathan Nogoumou ve 63. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Gladbach, 5 maçın ardından kazandı ve 35 puana yükseldi. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 39 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise sahasında Leverkusen'i ağırlayacak.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Nathan Nogoumou ve 63. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Gladbach, 5 maçın ardından kazandı ve 35 puana yükseldi. Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve 39 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise sahasında Leverkusen'i ağırlayacak.
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