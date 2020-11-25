Gladbach ilk yarıda fişi çekti, liderlik koltuğunu korudu

Şampiyonlar Ligi B grubunda Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Gladbach ilk yarıda fişi çekti, liderlik koltuğunu korudu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 22:45
Şampiyonlar Ligi B grubunda Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk, Borussia-Park'ta marşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.

Borussia Mönchengladbach'ta goller; 17. dakikada Stindl(P), 34. dakikada Elvedi, 45+1. dakikada Embolo ve 77. dakikada Wendt'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach, gruptaki puanını 8'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Alman ekibi Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında sahasında Inter'le karşılaşacak. Shakhtar ise aynı haftada sahasında Real Madrid ile mücadele edecek.

ALMAN EKİBİ GOL YAĞDIRIYOR

Mönchengladbach, Real Madrid ve Inter'in de olduğu grupta rakiplerine gol yağdırdı. Grubunda 4 maça çıkan Alman ekibi, bu maçlarda 13 gol kaydederek maç başına 3 gol ortalamasını geçti.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için