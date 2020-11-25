Gladbach ilk yarıda fişi çekti, liderlik koltuğunu korudu

Şampiyonlar Ligi B grubunda Mönchengladbach ile Shakhtar Donetsk, Borussia-Park'ta marşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.Borussia Mönchengladbach'ta goller; 17. dakikada Stindl(P), 34. dakikada Elvedi, 45+1. dakikada Embolo ve 77. dakikada Wendt'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach, gruptaki puanını 8'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.Alman ekibi Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında sahasında Inter'le karşılaşacak. Shakhtar ise aynı haftada sahasında Real Madrid ile mücadele edecek.Mönchengladbach, Real Madrid ve Inter'in de olduğu grupta rakiplerine gol yağdırdı. Grubunda 4 maça çıkan Alman ekibi, bu maçlarda 13 gol kaydederek maç başına 3 gol ortalamasını geçti.