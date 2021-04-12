Gladbach, Adi Hütter için rekor kıracak!

Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter için 7.5 + 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve Bundesliga'da bir teknik direktör için ödenen en yüksek bonservis rekorunu kıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Gladbach, Adi Hütter için rekor kıracak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2021 15:32
Borussia Mönchengladbach, Dortmund'a gidecek teknik direktörü Marco Rose'nin yerini Eintracht Frankfurt'tan Adi Hütter ile doldurmaya hazırlanıyor.

Bild'in haberine göre; Gladbach, Frankfurt ile 2023'e kadr sözleşmesi olan Adi Hütter için 7.5 + 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Gladbach, Şampiyonlar Ligi'ne giderse 2.5 milyon euroluk bonus aktif olacak.

Eintracht Frankfurt'ta profesyonel yöneticiler Fredi Bobic ve Bruno Hübner ikilisinin ayrılığının da Hütter'in gidişinin habercisi olduğu vurgulandı.

Kariyerinde Salzburg ve Young Boys gibi kulüpler de olan Adi Hütter, 2018 yazında Frankfurt'un başına geçti.

Hütter'in yönettiği Frankfurt, 28 haftası geride kalan Bundesliga'da 53 puanla, 5. sıradaki Dortmund'un 7 puan önünde 4. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.