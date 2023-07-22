GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu

Galatasaray Kulübü ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu
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22 Temmuz 2023 16:51
GKN Kargo, Galatasaray kulübüne sponsor oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyen kulübümüz, kurumsal kargo çözümlerinde öncü olan GKN Kargo ile anlaştı. Futbol takımımızın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan bu anlaşma ile GKN Kargo, 2023-2024 sezonunda kulübümüzün sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde düzenlenecek tanıtımda duyurulacağı kaydedildi.


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