Gizem Özdilli kimdir, kaç yaşındadır? Şener Özbayraklı için Gizem Özdilli'den yeni açıklama

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Gizem Özdilli ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Eski manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" notuyla paylaştı.Gizem Özdilli, 13 Ağustos 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ayşe Özdilli adında kız kardeşi vardır.Liseyi bitirdikten sonra ilklu ve Miraj Ajans'a bağlı olarak mankenlik yaptı. Ankara'da bir sene mankenlik yaptıktan sonra mesleğine istanbul'da devam etti. Estetik ameliyatlar geçirdi. Burnunu yaptırdı, göğüslerine silikon taktırdı, dudaklarını şişirdi. Bir süre sonra şarkıcılık yapmaya başladı.Dönemin yine kendisi gibi ünlü mankenleri Doğa Bekleriz ve Nigar Talibova ile "Adrenalin" adını verdikleri bir müzik grubu kurdu. Bir müddet sonra gurup dağıldı. Bu aynı gurup İstanbul, Ortaköy'de "Models" adlı bir kafe de işletmiştir.2006 yılında "Kam" adı altında bir albüm çıkardı. Daha sonra da şarkıcılığı bıraktı. 2012 yılında çıkardığı "Gizem'in Mutfak Aşkı" adlı yemek kitabıyla dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve birçok ülkeden yemek kitaplarının yarıştığı Gourmand World Cookbooks Awar beşe girmeyi başardı.Daha önce de erkek arkadaşları oldu ancak en çok Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili ile birlikteliği konuşuldu.Gizem Özdilli, 15 Ağustos 2011 tarihinde Ankaralı işadamı Ufuk Ataç ile imam nikahı ile dünya evine girdi. Eşi resmi nikah için gün vermeyince ilişkisini ertesi gün bitirdi.2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Aslızen, Berna Öztürk, Elif Ece Uzun, Esra Balamir, Esra Sönmezer, Gizem Özdilli, Hatice Çarpar, İnci Pars, Neslihan Önder, Nil Karataş, Pelin Suade, Sevil Uyar, Simge Tertemiz, Tuğçe Özbudak, Yasemin Öztürk, Yeşim Erçetin olacaktır.5 Şubat 2016 gecesi yapılan final gecesinde 2016 İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında birinci olarak 100 bin liralık ödülü kazandı.Aslen Artvinli olan Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.Millî futbolcu olmasından dolayı kazandığı hakla Aksaray Üniversitesi BESYO'da beden eğitimi öğretmenliğine kaydını yaptırsa da okula devam edemedi. Uzun süre ailesinden uzakta yaşayan Şener'in babası emekli olduktan sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşti. Bütün akrabaları Bursa'da yaşayan Şener Özbayraklı, 2013 yılının başlarında da bu şehrin takımı Bursaspor'a transfer oldu ve o da tekrar ailesiyle yaşamaya başladı. Üç çocuktan en küçüğü olan Şener Özbayraklı, futbolda idolünün Dani Alves olduğunu açıklamıştı. Ayrıca boş zamanlarında masa tenisi sporu ile ilgilendiğini söylemişti. Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener Özbayraklı, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu.2009-10 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Şener, ilk maçına 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Demirspor karşısında çıktı. Sezon boyunca 3. Lig Klasman'da 29 maça çıkan Şener, takımıyla playofflara kalma hakkı kazandı ve tüm playoff maçlarında forma giydi.Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener Özbayraklı, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu. Bu takımla ilk maçına 29 Ağustos günü Adıyamanspor karşısında çıktı. Sezon boyuncu takımıyla 30 maça çıkan Şener, sezon sonunda ise Spor Toto 2. Lig Play Off'una katılma hakkı kazandı. "90" numaralı formasıyla Zeki Önder Özen'in değişilmezi olan Şener, play-off'lar'da da takımında forma giydi. 21 Aralık 2011'de ise kariyerindeki ilk Türkiye Kupası maçına Tavşanlı Linyitspor karşısında çıktı.2012-13 sezonunda ise sezon başında Süper Lig'den başta Bursaspor olmak üzere başka bir sürü lig ve 1.Lig ekibinin Şener'i istemesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirttiği için kadro dışı kaldı. Daha sonra ise yönetimle konuştu ve tekrar kadroya alındı.2013-14 sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer teklifi yapılan Şener kulübünde kaldı. Trabzonspor'da bu oyuncuya teklif yaptı ancak kulübü reddetti. Şener o sezon ilk maçına 1 Ağustos 2013'te FK Vojvodina karşısında çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa maçı oldu. Özbayraklı, ilk kez Nisan 2008'de Abdullah Ercan tarafından Umut Sözen, Furkan Özçal, Serdar Aziz, Emirhan Ergün ve Şahin Aygüneş gibi oyuncuların bulunduğu U-18 millî takıma çağırıldı. İlk maçına ise Rusya karşısında 8 Nisan'da çıktı