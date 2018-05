Gizem Örge: 'Üst üste ikinci şampiyonluğu istiyoruz'

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Gizem Örge, 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde bu seferki hedeflerinin üst üste ikinci şampiyonluk olduğunu söyledi.Gizem, yaptığı açıklamada, önemli maçlar yapacaklarını belirterek,dedi.VakıfBank ile her sezon CEV Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda yer almanın onur verici olduğunu kaydeden sarı-siyahlı oyuncu, "Çoğunda da final oynama şansı yakalamak büyük bir şey. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları halinde tarihlerinde 4. kez bu başarıyı yakalayacaklarını ve Avrupa'da en çok kazanan takımlardan biri olacaklarının hatırlatılması üzerine Gizem Örge, "Umarım bu rekoru da egale ederiz. Kazanacağımıza inanıyorum. Ekip olarak buna hazırız. Başarmak için gücümüz olduğuna inanıyorum. Sadece gücümüzü göstermemiz ve mücadelemizi vermemiz gerekiyor. Bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.Dörtlü Final'de kendilerini favori görüp görmedikleri sorusuna Gizem, "Tabii. Yıllardır iki Türk takımı ön elemelerde, çeyrek finalde eşleştirildiği için böyle bir final müsabakası olmamıştı. Kalbimden geçen finalde iki Türk takımının olması. İnşallah bu gerçekleşir." yanıtını verdi.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA ile final serisindeki mücadelenin Dörtlü Final'de takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Gizem, şunları söyledi:"Bu tarz maçlarda her zaman çıkarılacak dersler vardır. Hiçbir zaman pes etmedik. Seride 2-1 öndelerdi. İzleyenlerin çoğunun bile 'bitti artık' diyeceği noktadayken, biz çok iyi çıkış yaptık. VakıfBank'ta hedeflediğimiz düşüncelerden biri pes etmemek. Ne olursa olsun, geride olsak bile pes etmemek. Bunu final serisinde gösterdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu derslerin her zaman faydası olacak. Bütün motivasyonumuzla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz."Gizem Örge, voleybol kariyerini tamamlamaya karar veren Gözde Kırdar kadar kendilerinin de duygusal bir Dörtlü Final yaşayacaklarını dile getirdi.VakıfBank'a 5 yıl önce geldiğini hatırlatan Gizem, "Gözde abla için olduğu kadar bizim için de duygusal an olacak. Beş senedir Gözde ablayla oynuyorum. Bana yaptığı ablalık, öğrettikleri inanılmaz. Oynamaya devam etmesini çok isterdim. Onun için de güzel bitmesini arzuluyorum. Kelimenin tam anlamıyla zirvede bitirmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.A Milli Takım ile ilgili görüşlerini aktaran Gizem Örge, sözlerini şöyle tamamladı:"Milli takım bu sene gençleşmeye gidiyor. Önümüzdeki seneler daha iyi olacak. Tecrübesiz kadroyla bir anda başarı alamayız. Tecrübe kazanarak olimpiyat için önemli adımlar atabiliriz. Umarım yeni Gözde ablalar, yeni oyuncular gelir ama Gözde Kırdar'ın eksikliğini hissedeceğiz."