Gizem Örge: ''Muazzam bir takım oyunu vardı''

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gizem Örge, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gizem Örge: ''Muazzam bir takım oyunu vardı''
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30 Ağustos 2023 20:49
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gizem Örge, Polonya karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

En zorlu rakiplerden biriyle karşılaştıklarını söyleyen Gizem Örge, "Çok mutluyum. Çok önemli bir adımdı. En zorlu rakiplerimizden biriydi. Final yolunda geçmemiz gereken bir adımdı. 30 Ağustos'ta bizden zafer bekleyen halkımıza armağan olsun. Yolumuz uzun. Kupayı almadan dönmek istemiyoruz. Muazzam bir takım oyunu vardı. Bunu son güne kadar devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu. 

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