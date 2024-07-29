Gizem Örge: 'Madalya için mücadele etmek istiyoruz!'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Gizem Örge, 3-1 kazanılan Dominik Cumhuriyeti maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hedefin madalya olduğunu söyleyen Gizem "Çok mutluyuz, önceliğimiz çeyrek finali garantilemekti. Galiba ilk setleri biraz uyanmak için kullanıyoruz, umarım İtalya maçında buna ihtiyacımız olmaz. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan ayrılmak. Çeyrek finalde de güçlü bir şekilde madalya için kendimizi ilk 4'e atmak istiyoruz." dedi.





Olimpiyat köyünün havasına değinen Gizem, "Olimpiyat köyü gerçekten rüya gibi. Derya bana 'Gizem abla seni ilk defa bu kadar neşeli görüyorum' diyor. Köyün enerjisi bana iyi geldi açıkçası. Bazı alışmamız gereken zorluklar var tabii. Böyle bir platformda ülke için savaşmak harika, madalya ile hayallerime kavuşacağım inşallah." ifadelerini kullandı.