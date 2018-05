Gizem Karadayı: ''Finalde iki Türk takımı yarışsın isterim''

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'inde mücadele edecek Galatasaray takımının önemli oyuncularından Gizem Karadayı, zorlu bir süreçten geçerek son 4 takım arasına kaldıklarını ve finallerde de iddialı olduklarını kaydetti.Gizem Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon arasında takıma dahil olduğunu hatırlatarak, "Gruplardan çıkmamız çok zor oldu. Favori de gösterilmiyorduk. VakıfBank ve Dinamo Moskova favori gösteriliyor, bize de elenecek takım gözüyle bakılıyordu. Takım olarak zoru başardık. Çok güzel maçlar kazanarak Dörtlü Final'e kadar geldik." dedi.Galatasaray'ın 2012-2013 sezonunda ev sahibi olarak Dörtlü Final'de yer aldığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Ev sahibi olmak ile bu yolları kat ederek finale kalmak arasında büyük bir fark var. Daha öz güvenli geliyorsunuz. Biz buraya kadar gelebildik ve çok mutluyum. Ev sahibi olmanın dışında, Galatasaray tarihinde bir ilk. İnşallah çok daha güzel şeyler yaparız." diye konuştu.Dörtlü Final'de ev sahibi CSM Volei Alba ile ilk maçı oynayıp, finale kalma mücadelesi vereceklerini hatırlatan Gizem Karadayı, "Finallere gittiğimizde her zaman ilk maçı düşünmek zorundayız. İlk maç çok önemli. Ev sahibi takım avantaj sahibi. Sahada avantajlı yönleri var ama bunu bir dezavantajı da onların üzerinde ayrıca bir yük olacaktır. Bu zamana kadar oynadığımız finallerde, yarı finallerde bunu çok gördük." ifadelerini kullandı.Rumen ekibini ev sahipliğine talip olmasını, kendilerine güvenin göstergesi olarak yorumlayan Gizem, "Takımlarına takviye de yaptılar. İyi bir takımları var ve çok zorlu bir müsabaka geçecek. Ayrıca yarı final maçları, finallere göre daha streslidir. Ya finale çıkacaksınız ya da madalya dahi alamayacaksınız. Çok stresli bir maç bizi bekliyor. Eğer iyi voleybolumuzu, mücadeleci ruhumuzu sahaya yansıtabilirsek, ben finale kalabileceğimizi düşünüyorum. Zor bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu."İlk gün yarı finali geçebilirsek, ertesi gün mutlu şekilde madalya için oynayacağımız bir maç olacak final. Bizim ilk hedefimiz Rumen ekibine karşı yapacağımız maçı olduğundan, finali konuşmak için erken. İki maç oynuyorsunuz ve ilk maçı kazanamazsanız hiçbir işe yaramıyor. İlk maçı kazanırsak, finale çok daha motive olmuş, mutlu şekilde çıkacağız. Kazansanız da kaybetseniz de orada olmak bir ayrıcalık. Yarı finali geçtikten sonra o psikoloji ile varınızı yoğunuzu ortaya koyduğunuzda, çok iyi işler oluyor. Ondan sonra takımın iyisine kötüsüne bakılmıyor. Kim daha az hata yaparsa, kim daha fazla enerjisini sahaya yansıtırsa ön plana çıkar. O saatten sonra sonucu küçük detaylar belirler. Umarım o heyecanı yaşayabiliriz."Gizem Karadayı, VakıfBank'ın Imoco Volley'i, Galatasaray'ın ise CSM Volei Alba'yı yarı finalde geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk finali olacağını hatırlatırken, " Önceden Türk takımlarını hep yarı finalde eşleştiriyorlardı ve finalde iki Türk ekibinin karşılaşma şansı olmuyordu. Ben isterim ki finalde iki Türk takımı oynasın. Bu Türk voleybolu için bir gurur olur. Umarım böyle bir şans yakalarız." şeklinde konuştu.Dörtlü Final öncesi favori gösterilip gösterilmemenin çok da önemli olmadığını aktaran Gizem, sözlerini şöyle tamamladı:"Bir turnuvaya giderken favori olmak her zaman fazladan baskı yaratıyor. Bu kesin. Ben bu zamana kadar yaşadım. Belki favori değiliz ama çok iyi bir takımız. Çok iyi voleybol ortaya koyduğumuzda aldığımız sonuçları gördük ve buraya kadar geldik. Bundan sonra da pes etmeye niyetimiz yok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Orada favori takımdan ziyade, takım havası, yüreklerdeki güç ortaya çıkıyor. Gelen 4 takım da zaten çok iyi. Bence herkes favori ve herkes orada çok iyi işler yapabilir. Kim daha az hata yapar, iyi konsantre olur, yoğun şekilde isteğini ortaya koyup, stresle baş edebilirse, favori odur. Umarım Türk takımları olarak final oynar ve kim kazanır görürüz."